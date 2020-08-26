【1】科技部NCC整合 組建數位發展部

行政院在立法院新會期將力拚組織改造工程，新增中央二級機關「數位發展部」在內，至少牽動6個部會。知情人士說，因應「網路世代」，以科技部、通傳會(NCC)為主體的數位發展部，組織架構已完成，將納入「網路發展」及「國家整體戰略」功能考量。

【2】裸照外流 半數親密愛人下手

裸照外流，多半是親密伴侶！婦女救援基金會昨天公布「裸照外流不是你的錯」諮詢專線統計，2015至2020年上半年受理的374案件、546人次中，兩造關係中近5成是現任或前任親密伴侶關係，另約2成是不曾見面的網友，其中逾3成是合意拍攝、2成7被害人自拍，1成9為遭偷拍。值得注意的是，暑假迄今收到30件「數位性暴力」相關案件，不容忽視。

【3】陸經濟強彈 與美差距再縮小

《華爾街日報》報導，在全球其他國家努力遏制新冠病毒之際，中國的復甦動能正在增強，摩根大通最近將其對2020年中國經濟的增長預期從4月份的1.3％上調至2.5％。美國經濟2020年或將萎縮多達8.0％，大陸有望進一步縮小與美國經濟的差距。

【4】雙颱衝擊 工總籲擴大紓困3.0

「陸美貿易科技戰」與「新冠病毒疫情」宛如「雙颱效應」，有不少企業大呼快撐不下去，準備放無薪假了！全國工業總會祕書長蔡練生呼籲，「紓困3.0」要盡快實施，另外，目前「紓困3.0」的特別預算2100億元，扣掉已支出的部分，真正能夠用到的只剩800多億元，政府紓困力度也要再加大。

【5】楊丞琳5個月沒見 忘了已嫁李榮浩

楊丞琳出道20周年，25日在記者會上宣布將於11月6、7、8日在台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會。她跟李榮浩婚後分隔兩地，已5個月沒見面，昨七夕情人節，她凌晨收到李榮浩傳訊息「七夕快樂」，讓她覺得開心又溫暖，2人預計明年才能相見。

(中時新聞網)