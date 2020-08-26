西南風引進豪雨，自25日晚間起狂炸南台灣，有民眾上臉書社團PO文，指台南永康嚴重淹水，還有機車騎士疑似拋錨，民眾驚呼，「這場雨有夠大，颱風不是走了嗎」。中央氣象局今（26日）持續針對南台灣7縣市發布豪、大雨特報。台南市長黃偉哲臉書呼籲市民，交通出入請注意安全。

有民眾深夜拍下影片，上傳《台南爆料公社》臉書社團，指永康尚頂路附近因暴雨不斷，積水溢出路面，水流相當湍急，提醒汽、機車經過請減速。「路面甚至有很大的浮木，從尚頂路漂流出來」，原PO餘悸猶存：「能見度不佳，我差一點整個人撞上去，已經把它（浮木）搬到安全島旁邊」，他提醒台南民眾，若是從永康往交流道方向，一定要小心。

「因為很暗，突然淹水很高，至少20、30公分高，水都到膝蓋了，希望相關單位盡快處理」，看到市民反映，黃偉哲臉書PO文，指市府已啟動抽水站排水，也呼籲民眾注意安全，若有重大淹水情況請即時告知。

中央氣象局表示，由於西南風增強，南部易有短時強降雨，嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，彰化縣、雲林縣有局部大雨。請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

(中時新聞網)