大報喜！中裕（4147）26日宣布，已與美國紐約哥倫比亞大學簽署一項全球性獨家用於預防和治療COVID-19的最新單株抗體授權，該新藥由愛滋病毒權威何大一領軍的團隊開發，預計明年春天進入人體臨床試驗，將在最短時間內向美FDA提出緊急使用授權的申請，提供病患使用。

中裕表示，該公司最高科技顧問何大一博士所領導的ADARC(Aaron Diamond AIDS Research Center)，在於2019年12月31日移轉至隸屬於美國哥倫比亞大學（Columbia University）。

何大一領導的原愛滋病研發團隊經過數個月日以繼夜的努力，已經成功從住院重症病患體內分離出九個高療效之抗COVID-19病毒的抗體，在倉鼠上驗證其中和病毒的效力，2020年7月22日刊登於權威期刊Nature Journal，獲得世界各專業相關領域注目。

中裕經審慎評估相關環境條件及未來可能利基後，積極爭取到其中代號為2-43的單 株抗體，並與哥倫比亞大學於美國時間2020年年8月25日完成簽署該項抗體之全球獨家授權合約。

根據美國FDA發佈的新冠病毒治療藥物加速開發準則(Coronavirus Treatment Acceleration Program, CTAP)，中裕已於日前啟動研發及生產的規畫，預計明年春天進入人體ㄧ期臨床,，再進入後期臨床試驗，並於最短時間內向美FDA提出緊急使用授權的申請，以提供病患使用。

中裕將依照契約約定給付哥大簽約金，後續按進度支付之研發及銷售里程金，以及按淨銷售額一定比例之銷售權利金。

中裕表示，已將前期的支付比例壓低，以降低風險。相關金額會在往後財報中按規定揭露。

2-43抗體是何大一團隊找出用於中和COVID-19病毒最具效力的九個抗體之一。倉鼠實驗的數據顯示只需注射微量即可除去99.99%的病毒。中裕已將此列為最優先項目，自行生產抗體並製造肌肉注射劑型成品，以便快速並廣泛使用。除了在歐美感染重災區預期會有極大的需求外，對於台灣未來開啟國門後的疫情控制也勢必有助益。

此外，中裕在符合核心研發領域（病毒傳染性疾病）及生產能量內，以相對優惠的授權條件向世界知名的權威研究機構技轉研發新藥，將有助於公司資源之有效運用以及公司整體價值的提升。

中裕表示，依照該公司自有資金現狀，足以支持該授權抗體藥物之生產開發，以及臨床初期相關費用支出。

目前中裕用於治療愛滋病的Trogarzo在美銷售進入第三年，也即將在歐洲正式展開行銷，收入將大幅成長，提供營運資金。未來COVID-19抗體進行三期臨床試時，本公司會審酌到時資金的需求及市場條件，再進行可能的財務規劃或業務合作。

中裕指出，2-43抗體源自新冠病毒感染住院重症者，而非人工基改篩選或由動物開使的產品，與人體血液中免疫球蛋白（即血清中的抗體）並無太多不同，因此，使用上較無免疫相關的藥物不良反應和副作用，因此也相對安全無虞。

(工商 )