中小企業信保基金25日頒獎肯定協助中小企業融資推動、承作績效優良銀行，彰銀（2801）除拿下信保金質獎、促進政策推動獎、微型事業相挺獎等主要獎項，並獲頒千億保專案、送保案件催收績效優良感謝狀，合計獲得5大獎項、成為收穫最豐碩的國銀。

彰銀積極配合國家政策，拓展對小型及新創企業融資，並主動發掘客戶所需、提供企業客制化解決方案。據統計，彰銀對中小企業放款餘額連年成長，截至6月底放款餘額近4700億元，全行對中小企業授信的占比維持逾65％水準。

而新冠肺炎疫情於今年初爆發，在生產面受阻及消費需求下降的雙重衝擊下，部分中小企業營運面臨困難。彰銀隨即站在抗疫第一陣線，為受疫情影響的企業撐起保護傘，截至12日已協助紓困授信超過8900件、紓困金額逾590億元。

隨著國內疫情稍有舒緩，彰銀配合財政部推動「公股攜手，兆元振興」融資方案，針對6大核心戰略產業及國際布局、創新轉型業者提供優惠融資方案，以資金活水協助台灣產業在後疫情時代取得轉型先機。

彰銀表示，未來將續作中小企業的最佳後盾，與信保基金共同打造中小企業便捷融資管道，為台灣產業創造更多競爭優勢與利基。同時，亦將因應時代趨勢潮流，善加運用金融科技、大數據分析等技術，以有溫度的服務品質提供更智慧化、創新且全方位的金融服務。

(時報資訊)