金管會宣布正式啟動「公司治理3.0－永續發展藍圖」，將自明年起3年內推動39項具體措施，當中有2大重要變革，包括規定半數獨董不得連任超過9年、獨董席次比重提升，自結年度財報的規定揭露時程提前，並研議進一步擴大揭露上市櫃董監薪酬範圍。

金管會提出的「公司治理3.0」設定5大主軸中心，包括強化董事會職能、提高資訊透明度、強化利害關係人溝通、接軌國際規範、深化永續治理文化，預計自明年起3年內推動39項具體措施。並在14日召開規畫說明會議，說明未來推動方向、並凝聚各界共識。

針對強化董事會運作及董事職能，金管會將要求初次申請股票上市櫃（IPO）、上市櫃金融保險業、實收資本額逾100億元的公司，自2024年起獨董席次不得低於董事席次的3分之1，且半數獨董不可連任超過3屆（9年），最遲須在2027年股東會時完成改選。

其他措施包括推動上市櫃公司導入企業風險管理機制、提供多元化董事進修規畫、訂定獨董與審計委員會行使職權參考範例、推動上市櫃公司設置提名委員會，以及要求實收資本額低於20億元的上市櫃公司，自2023年起亦應設置公司治理主管。

證期局長張振山表示，目前44家金融機構、121家資本額逾100億元的上市櫃公司，有25家金融業、41家上市櫃公司獨董席次未達3分之1。同時，亦有273家上市櫃公司的獨董，至少有2席任期已超過9年，至於上市櫃金融保險業則已全數合規。

強化資訊揭露方面，為推動財務資訊揭露及時性，金管會自2022年起，將要求實收資本額逾100億元的121家公司，須在年度終了75天內公布自結年報，2023年擴大適用至496家資本額逾20億元的公司，並於2024年適用於全體上市櫃公司。

其他措施包括將參考氣候相關財務揭露規範（TCFD）、美國永續會計準則委員會（SASB）發布的相關國際相關準則，強化永續報告書揭露資訊。要求實收資本額達20億元的上市櫃公司，2023年起應編製並申報永續報告書，及擴大永續報告書應取得第三方驗證範圍。

為強化上市櫃公司股東會運作，金管會研議強化自辦股務公司股務作業的中立性、提升電子投票結果資訊透明度，並將上市櫃公司每日召開股東常會的家數上限，於明年調降至90家、2022年再調降至80家，以保障股東參與股東會權益。

此外，金管會將將參考國外相關規範，增訂相關盡職治理守則，並建立國際投票顧問機構與國內發行公司議合機制，擴大我國盡職治理產業鏈。同時，規畫建置永續板，推動可持續發展債券、社會責任債券及綠色債券等永續發展相關商品。

(時報資訊)