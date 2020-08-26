新冠肺炎疫情肆虐全球，今年結婚的新人沒辦法出國度蜜月、拍婚紗照，台北市12行政區戶政事務所替結婚專區換上新裝，各有不同風格，包括歐式浪漫、美式鄉村、童話森林風格，還有海島婚禮，讓新人「偽出國」鬆鬆拍出美美的結婚照。

北市各區戶所全面為結婚專區換上嶄新風貌，發揮創意與巧思，結合各區特色、區花，營造各式不同風格結婚專區。

因為疫情影響，新人們無法出國度蜜月、拍婚紗照，結婚專區的設計充滿濃濃國外風情，北市民政局指出，松山區呈現玫瑰花海，信義區主題是百花齊放，中山區為幸福花園，北投區有櫻花，大同區打造童話森林，士林區則是美式鄉村進行曲。

民政局表示，深獲新人喜愛的大安區遇見愛結婚專區，原為配合宣傳2017台北世大運行政中心認養的歐洲國家，打造地中海教堂布景，經裝修變身成為結婚專區，讓新人到戶所登記結婚，同時留下幸福永恆的回憶，不用特地出國，一秒就能感受到島國陽光、海洋、沙灘婚禮氣氛。

民政局說，自9月1日起到9月30日，新人到台北市任一戶所登記結婚，還可參加結婚登記打卡好禮雙重送活動，願新人在浪漫氛圍下踏上幸福人生。

(中時 )