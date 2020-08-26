藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐，因涉嫌在美國製造槍枝未遂，美國警方依《涉嫌恐怖威脅》逮捕，24日遭士林地檢署依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》起訴，可處7年以上或最重本刑無期徒刑，事發已過兩日，孫安佐本人遲遲未出面說明，直至今（26）日凌晨，他在IG限時動態發聲，透露今晚會在個人的YouTube上，說出事情的真相。

2018年1月剛滿18歲的孫安佐在美國境內，透過網路購買手槍零件，並持有槍械及大量子彈，遭美國警方依涉嫌恐怖威脅逮捕，關押240天，同年12月遭強制遣返回台，刑事幹局在偵辦近2年後，24日依製造手槍未遂罪起訴。

孫安佐於IG發表最新限時動態，引發各界關注。（圖／翻攝自孫安佐IG）

事發後，律師李明諭針對孫安佐案件表示，孫安佐被起訴的製造手槍未遂罪依照槍砲管制條例，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，無緩刑機會，而孫安佐是否有製作意圖，就要看律師怎麼辯解，李明諭表示，孫安佐現只剩「認罪協商」或「否認製造」兩種選擇。

若孫安佐認罪協商可爭取減刑，或是否認製造槍枝打無罪的官司，可雖然他解釋了搜集手槍零件的用意，還是要看法官的判斷，而律師也透露，狄鶯、孫鵬早在孫安佐2年前被遣返回時，就知情一定得面臨此場官司，如今判決會如何，外界都議論紛紛。

而他今日凌晨在IG限時動態，透露晚間6點會在自己的YouTube頻道，說出「事情真相」， 引發外界好奇。當年他遭美國遣返回台後，利用網路聲浪，瞬間成為網路紅人，不僅經營個人YouTube頻道，甚至還開起手搖飲攤販，當起老闆。最近還參與電影鬼片《馗降：粽邪2》，未料在上映前遭起訴，未來動向備受關注。

(中時新聞網)