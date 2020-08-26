美國航空10月裁員1.9萬人 07:502020/08/26 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情導致全球旅遊急凍，美國航空（American Airlines）25日宣布，10月將裁員1.9萬人，本次裁員影響最大的是空服員，將有8,100人失業。 美國航空先前已有2.35萬名員工自願離職、提早退休，或是休長假。2020年初時，美國航空的員工總數約有14萬人，到了10月人數將不到10萬人。 美國政府3月給予航空業者250億美元補助，美國航空是最大的受益者，獲得58億美元。補助的條件之一是9月30日前不得裁員、減薪或休無薪假，補助到期後航空業恐掀起失業潮。 (工商 ) #美國航空 #裁員 #補助 #新冠肺炎疫情 #導致 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣民意與美國想像 04:102020/08/25 時論廣場 疫情阻擋不了熱情 「拉丁美洲企業家聯誼會」在台大交流 19:242020/08/25 財經 美國職業運動解封 NFL海豚隊開放1.3萬觀眾 12:502020/08/25 體育 《國際油價》颶風來襲 美國原油期貨反彈0.7％ 10:002020/08/25 財經 航空貨運 9月運費有望調漲 04:102020/08/25 產業．科技 《國際產業》傳蘋果月底重啟美國門市 10:172020/08/25 財經 台灣之光！中科廠商新冠肺炎自動核酸分析儀 85分鐘檢測結果 19:292020/08/25 生活 航空減碳 氨氣可望成為未來噴射機燃料 21:362020/08/25 國際 新冠疫情令政府債務升至二戰水平 減債並非易事 00:032020/08/25 財經 大陸經濟大力反彈 與美國差距進一步縮小 17:312020/08/25 財經 財經熱門新聞 金管會解密金融三業獲利衰退 兩個拖後腿的 - 財經 - 工商 台積電狂砸百億獵4廠 專家洩口風：肥單來了 - 即時 挺過癌末低谷！王永慶么子拋重返台塑震撼彈 就等他一句話 - 財經 都是台股兩大天王 專家曝散戶押錯的下場 - 財經 《半導體》聯發科914後吃貨華為恐歸0 外資砍目標價至690元 - 證券 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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