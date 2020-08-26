新冠肺炎疫情導致全球旅遊急凍，美國航空（American Airlines）25日宣布，10月將裁員1.9萬人，本次裁員影響最大的是空服員，將有8,100人失業。

美國航空先前已有2.35萬名員工自願離職、提早退休，或是休長假。2020年初時，美國航空的員工總數約有14萬人，到了10月人數將不到10萬人。

美國政府3月給予航空業者250億美元補助，美國航空是最大的受益者，獲得58億美元。補助的條件之一是9月30日前不得裁員、減薪或休無薪假，補助到期後航空業恐掀起失業潮。

(工商 )