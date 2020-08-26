搶中衛口罩！蝦皮超市24h今開賣 潮橘、月河藍都有。（圖／翻攝自中衛臉書）

赴上海台女確診，該個案在台期間，多在南部活動，目前匡列33位接觸者，檢驗結果尚未出爐，引起民眾關注，不少人默默搶買口罩，另開學日將近，許多家長也急買兒童口罩做準備，而今天蝦皮超市24h將在上午9時59分和下午5時59分開賣中衛口罩，顏色分別為潮橘與月河藍，另Yahoo奇摩購物有販售兒童和幼幼款的口罩，各通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

口罩販售一覽

【網購平台】

●蝦皮購物

今（26日）蝦皮超市24h將在早上9時59分開賣中衛潮橘口罩，下午5時59分開賣中衛口罩月河藍月夜，盒裝30入，售價260元。另今天仍有每天下午5點固定販售的台灣醫用口罩。

●Yahoo奇摩購物中心

今（26日）上午11點開賣摩戴舒鑽石型成人口罩，每盒50片裝，售價509元；網站上也有有淨新幼幼3D立體口罩和淨新兒童3D立體口罩，另外也有艾可兒醫用口罩、台灣國際生醫等品牌的口罩可選購，詳情請依網站為準。

●PChome 24h

網站上有美國Easy-O-Fit 3D透氣三層立體口罩、超服貼3D立體口罩，售價依組合不同，而有所差異，另也有日本IRISV型剪裁三層式口罩和柔蝶防護口罩，但要注意此兩款非醫用口罩。

●PayEasy

今天中午12點整將開賣，中衛櫻花粉盒裝口罩，每盒50片裝，售價300元，限企業會員購買，每人限購1盒，另明天（27日）中午12點整，則會開賣中衛口罩櫻桃紅，每盒50入裝，售價300元。

【美妝藥局】

大樹藥局明晚7點，限定門市將開賣中衛酷黑口罩和萊潔淡粉口罩。（圖／擷取自大樹藥局臉書）

●大樹藥局

明（27日）大樹藥局限定門市晚上7點開賣萊潔浪漫淡粉、中衛酷黑口罩，每間店限量70包，其中萊潔浪漫淡粉，含有淡淡的玫瑰香氛，每包3片裝，售價130元，而中衛酷黑口罩每包5入，售價69元，每人每日限購2包。

(中時新聞網)