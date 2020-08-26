西南風帶來的豪雨已經炸了南部一夜，累積雨量破百毫米，沿海地區甚至紫爆突破200毫米，水利署警急發佈高雄一級淹水警戒，高雄開設豪雨應變中心三級，隨時警盯雨勢，而超大的豪雨來襲也讓早上上班的民眾驚慌，向高雄市長陳其邁喊話「邁哥....現在騎車上班看不到路了啦，有考慮要放假了嗎？」

據氣象局資料顯示，從今天0時到現在，高雄、台南、屏東已有35個測站雨量破百毫米，其中高雄雨量破百的測站佔了一半有18個，目前累積雨量最多的是高雄路竹216毫米，第二名高雄岡山212毫米、第三名高雄大社198毫米，從晚上到現在7小時突破200毫米的驚人累積雨量，讓網友叫苦連天，不曉得雨那麼大要怎麼出門上班。

對此網友紛紛到高雄市長陳其邁臉書留言，「市長別睡啦，強降雨大社工業區這邊都淹水了」、「雨這麼大孩子今天要新生訓練，有可能宣布停課嗎？」、「邁哥....現在騎車上班看不到路了啦，到達豪大雨標準了沒啊？有考慮要放假了嗎？」、「永安淹水了你知道嗎…」、「還不能停班停課嗎……」。

氣象局發布嘉義縣市、南高屏豪雨特報，以及高雄、台南大雷雨即時訊息，同時水利署也發布台南市、屏東縣水庫警戒，德元埤、鏡面水庫、牡丹水庫正在放水中，與台南、高雄一級淹水警戒，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。

圖為目前累積雨量，台南、高雄沿海部分地區雨量突破300毫米，呈現紫爆。(中央氣象局)

(中時新聞網)