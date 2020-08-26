時代力量近期風波不斷，前黨主席徐永明捲入涉貪風波，前黨主席黃國昌也被爆出錄音檔，高雄市議員黃捷近日決定參選時力決策委員改選，原定於28日公布投票結果，但黃捷親妹妹黃蓉卻爆料，自己疑似成為人頭黨員「被投票」，對此黃捷也在今凌晨發文回應。

黃國昌近日遭爆「錄音檔」事件，曾在私下聊天時痛罵苗栗縣議員曾玟學，讓曾難過退黨。黃國昌事後回應，是源於時代力量內部人士所發動的政治攻擊，並附上對話截圖。而他向來的堅持，就是就事論事，有多少證據說多少話。並不會對任何人做任何指控。但此刻，他只有失望與難過。

對於錄音檔來源，臉書粉專「不禮貌鄉民團」粉專25日晚間也PO出一組對話截圖，直指就是時力內部討厭黃國昌的人提供的錄音檔。

就在錄音檔事件後，黃捷妹妹黃蓉昨(25日)也在臉書貼文爆料，原來自己是人頭黨員，「被」投票了。起因是她從6月用網路申請入黨並繳了黨費，但近日要投票給姐姐黃捷時，卻發現自己尚未成為「合格黨員」(繳黨費後顯示黨員資格到明年6月30日)，且更驚奇的是，自己居然投過票了。她決定打致電黨部詢問。

而黨組織部回應表示會再回電，卻就此無消無息，她質疑，「是否有什麼規則或標準來選擇入黨資格？先被當人頭黨員還不退我黨費再幫我投票？」並感嘆，「原來支持姊姊這麼困難」。

黃捷對此也發文聲援妹妹黃蓉，她表示，遇到這種恐損害個人權益的不明狀況，黨中央卻不予以回應也未協助，而是受到輿論壓力才願意搭理，處理態度令人難過。甚至回電的內容不是說明狀況、協助支持者處理權益問題，而是稱我妹的截圖畫面「不是事實」、已影響黨的形象、會讓外界質疑選舉公正性，要求我妹更改臉書發文。

黃捷說，自己看了很心疼，「妹妹被當人頭黨員審核兩個月就算了，不過是誠實地反映在時力網站上操作時遇到的問題，也都有截圖為證，為何要遭受這樣的待遇？」。最後，她也呼籲時力黨中央，能在今天（8/26）結束前說明清楚：

第一、網站的問題是什麼狀況？是系統錯誤還是被投票？為何會發生這樣的爭議？有多少人遇到這種狀況？這些人的權益如何處理？

第二、入黨資格如何認定？是否影響本次投票的公平性？

第三、因應此次選舉，提供明確的申訴程序、處理機制及時程，讓最後一天的投票日還有公正的機會。

(中時新聞網)