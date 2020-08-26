東元(1504)連續第2年獲選「台灣永續指數」成分股，顯示東元對於推動永續發展努力。董事長邱純枝表示，東元連續6年榮獲台灣TOP50企業永續報告金獎，今年更承諾「10年減排20％」及推出「員工公益存摺」，要用嚴格的標準帶領集團具體實現「節能、減排、智能、自動」願景，也為員工打造長遠發展的工作環境、為股東創造最佳的投資報酬。

台灣指數公司指出，「台灣永續指數」是以富時羅素的ESG評鑑系統評量上市公司在ESG 的投入與績效，再透過財務指標篩選成分股，組合落實企業永續責任、營運績效合宜的上市公司編製指數，目前有66家成分股公司，截至今年7月底，連結該指數的資產規模超過400億元，是目前國內應用面向最廣的ESG指數。

東元不但已連續6年獲得公司治理評鑑前5％，並且將綠能納入企業營運，除了設定節能產品占比80％目標，其他還包括積極跨入離岸風電產業、自主研發生產電動車動力系統、和發展太陽能發電廠等，已在自有廠房屋頂設置3.6百萬瓦太陽光電電廠，更為太平洋島國密克羅尼西亞人口最多的波納佩島，建置太陽能系統與儲能系統。

(時報資訊)