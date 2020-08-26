國泰金(2882)旗下國泰證券近年來進行數位轉型，透過「作業集中化」與「服務線上化」提升經營效率，並帶領員工培養在數位時代的生存競爭力，協助營業員轉型以創造收益，今年並獲得不錯成績。董事長莊順裕表示，今年7月國泰證券營業員平均月收入高達13萬元，近3年成長將近100％，今年更有效對抗疫情影響，彰顯數位服務與營業員專業能力的雙重價值。

國泰證券進行數位轉型，並且在開戶、看盤下單與售後服務等不同投資旅程的行動工具，為投資人在多元的證券理財場景打造快速、便利的數位服務，成功帶動業績快速增長，並在今年7月創下近3年新開戶10倍數成長、台股定期定額市占率衝破3成以及超過95％客戶採用電子下單的「新三高」紀錄。

莊順裕指出，數位化經營的核心在於「人」，如何運用創新的數位模式或工具滿足客戶實際需求，是券商在數位轉型過程中重要的思考項目之一。而人手一機的環境下，「客戶賦能」的時代已經來臨，因此券商更有機會透過數位工具服務更多客戶，相對來說也較能在合理的利潤基礎下，選擇讓利回饋客戶。以台股定期定額業務來說，國泰證券將最低申購額降至1000元，目的就是希望能讓小資族或手頭資金有限的年輕族群也能一圓存股夢想，目前國泰證券客戶中約有50％是來自35歲以下的年輕族群，顯示青年世代對台股定期定額確有其需求。

莊順裕表示，積極推動公司數位轉型不僅是為了因應金融科技發展的大勢所趨，更重要的是希望能帶領員工站在趨勢的浪頭上，及早培養在數位時代的生存競爭力，因此持續透過各類培訓課程及提供各項資源，協助營業員轉型以創造收益來源的第二成長曲線。努力的成果也反映在營業員的收入，今年1至7月國泰證券營業員的平均月收入達13萬元，近3年成長將近100％，其中來自非台股的收益，在短短一年時間更增長超過2倍，順利協助營業員培養抵禦因單一市場波動對收益產生影響的免疫力。

(時報資訊)