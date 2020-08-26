八貫(1342)獲證券交易所董事會通過上市案，主辦承銷商為富邦證券，初次上市普通股股票承銷案將採競拍作業，預計最快可於今年年底前掛牌。

八貫資本額為新台幣6.2億元，專精於開發及生產環保材料TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）機能性布料應用產品領域，且是全球少數擁有二次加工（皮布料事業群）與三次加工（成品組件事業群），位居產業供應鏈中、下游市場，可提供客戶從開發設計至終端產品生產製造的一站式服務，產品應用主軸為醫療、救生、戶外及工業領域。八貫近年營業表現優異，2017與2018年EPS分別為3.49及3.79元；2019年營收14.43億元、稅後淨利1.81億元皆創下公司成立以來之新高紀錄，EPS達3.08元。

今年以來新冠疫情肆虐全球，帶動八貫醫療產品出貨：包括各式醫療等級氣墊床及醫療管材等，今年上半年營收7.12億元，再較去年同期成長10.89％，稅後淨利0.89億元，年成長2.13％，EPS 1.44元。上半年產品銷售占比為醫療43％、戶外41％、救生12％及工業4％，其中醫療產品比重從去年30％大幅成長至43％，成為上半年比重最高的產品，隨著各國解封後戶外活動復甦力道強勁，因疫情而延遲的戶外產品，下半年訂單開始回溫，出貨重回成長走勢，相關產能滿載至年底。

根據經濟合作暨發展組織公佈數據顯示，美國僅有100萬張病床，每千人平均擁有的病床數僅2.8床，不但遠低於南韓的12床、俄羅斯和德國8床、甚至比歐洲疫情最慘重的義大利3.2床還低。疫情爆發後，各國緊急增加病床收治病人，美國疫情嚴重的如紐約、加州、華盛頓州等部署緊急醫療站，共增加逾萬張病床，卻仍有相當大的缺口，以美國為例，新冠疫情尚未趨緩，醫療級病床需求預期可見。八貫憑藉TPU塗佈貼合的核心技術，主攻與生命安全相關的醫療/救生市場，主要客戶為歐美一線品牌大廠，今年也已與客戶洽談救護車醫療搬運床，將帶動醫療產品出貨向上成長。

展望下半年，八貫的兩大事業群均可再見成長，機能性布料（二次加工）目前在手訂單能見度至今年年底，且因疫情所遞延之航太救生產品，逃生滑梯布料第四季亦將出貨；而成品組件事業群（三次加工）除醫療產品出貨暢旺外，戶外用品需求亦增溫，露營睡墊等成品訂單成長。整體而言，下半年醫療、戶外，救生訂單將明顯挹注，產品組合轉佳，平均毛利率可望向上拉升，全年營運將可再挑戰新高。

(時報資訊)