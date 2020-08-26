小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（26日）財經重點。

【1】沒有華為的日子 外資再降評聯發科

美國升級華為禁令後，外資圈近期輪番下修聯發科財務預期，繼瑞信、野村、瑞銀證券之後，摩根士丹利、凱基投顧也啟動財務預期下修，尤其凱基把推測合理股價由1,025元降至715元，下修幅度三成、直接棄守聯發科晉升千金觀點，「沒有華為的日子」對聯發科影響持續發酵。

【2】台積３、２奈米 狠甩同業

晶圓代工龍頭台積電25日舉辦全球技術論壇，業務開發資深副總經理張曉強表示，台積電在2018年是全球首家量產7奈米的半導體廠，累計出貨量逾10億顆，今年底新晶片設計定案（NTOs）數量將超過200顆。與此同時，台積電現已領先業界率先進入5奈米量產，3奈米推出後將領先同業成為全球最先進的半導體製程，且2奈米的奈米片（nano-sheet）創新研發也已獲得重大突破。

【3】台積大建廠 漢唐、帆宣 受惠最大

台積電規劃興建2奈米及3奈米等建廠計畫，未來資本支出將可望高達1.2兆元。業界預期，承接晶圓廠興建工程的漢唐及帆宣等廠商將有望成為這波台積電新廠商機的最大受惠者。

【4】蘋果盤後股票1分為4 13檔蘋概股歡慶

美股道瓊工業指數進行七年來最大成分股調整，加上蘋果股票盤後一分為四，股價站上500美元，帶動道瓊指數大漲，包括宣德（5457）、優群（3217）、達邁（3645）等13檔蘋果概念股齊聲歡慶。

【5】３大產業景氣 ７月紅火

台灣經濟研究院25日公布最新製造業、服務業與營建業廠商估測景氣的調查結果，7月三大產業營業氣候測驗點都出現驚人成長，其中製造業測驗點96.32點是今年以來新高，服務業95.14點是2019年6月以來新高，營建業108.43點更是2011年7月以來最高水準。

(中時新聞網)