前總統馬英九近日針對兩岸議題對民進黨政府開砲，民進黨傾全黨之力反駁，副總統賴清德更批馬英九「製造恐慌比戰爭還恐怖 」，馬則認為他說了一些實話、真話，觸痛民進黨政府內心深處真正的問題。中華青年發展聯合會理事長王正則認為，馬英九此舉形同揭露國王的新衣，綠營反駁的舉動，無疑是遭洩底，蔡政府的外交路線恐受民意考驗。

馬英九日前批評蔡英文不承認「九二共識」，才會造成國家不安全的危機。賴清德則重批馬不該活在過去，更不該一廂情願、不斷的造成國內的分歧，製造恐慌，這比戰爭還恐怖，馬英九曾任國家總統，理應知道團結的重要。馬則回應，製造恐慌最內行的就是蔡英文，去年總統大選時，蔡總統以國家機器不斷製造販賣亡國感，就是靠製造恐慌當選；國家機器如何整肅異己，賴清德曾深受其害，應該體會深刻。

據《中評社》報導，王正認為，馬英九這番話讓民進黨政府反應激烈，顯然確實有刺痛蔡英文。他以國王的新衣舉例，並表示真相遭到揭露，情境非常不堪，越是不堪漣漪就越大，加上馬英九講話具公信力、影響力，蔡政府形同被洩底，因而暴跳如雷。

王正認為，民進黨痛批馬英九的論調，全因馬確實反映出兩岸現況，陳述事實無法反駁，蔡政府心知肚明，官方論點若受到挑戰，恐危及執政威信。他說蔡政府的主權牌在反戰論調中顯得相對弱勢，蔡應將實情說清楚，讓百姓做出正確的判斷與選擇，極力反駁恐釀反效果，外交路線可能會受到民意考驗。

(中時新聞網)