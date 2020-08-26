女星何妤玟四月時宣告離婚，經營8年的婚姻告吹，她坦言兩人經過努力磨合，最終仍作出分開決定，不過仍會共同養育兩個女兒，更隔空喊話前夫：「我永遠愛他，也會一輩子尊重他」，事隔四個月立刻傳出有新的護花使者，對象則是嘻哈團體「麻吉」前成員大隸。

根據《鏡週刊》報導，何妤玟雖然與前夫離婚4個月，但為了女兒仍同住一個屋簷下，不過本月22日下午時，何妤玟與一名男子從住家走出來，但這名男子並非前夫邵天成，而是手上有刺青的男子，仔細一看則是嘻哈團體「麻吉」前成員大隸，兩人不僅外帶便當回到男方住處，共進甜蜜晚餐約會，走在路上也毫不遮掩，何妤玟更是拿東西戳大隸，笑得春風滿面，愛苗正逐漸滋長當中。

何妤玟新歡大隸。（圖／大隸 DA LEAD臉書）

恢復單身的何妤玟，近日在節目上透露有曖昧對象，而這名對象在婚前早已相識，只不過當時男方表明自己是不婚族、不喜歡小孩，讓何妤玟覺得兩人沒有未來，感情也就不了了之，直到近期雙方不僅有了聯繫，男方更表示不介意她的過去，讓何妤玟相當感動直呼：「我覺得他真的很像我的李大仁」，更鼓起勇氣打電話告白成功，而這位「大仁哥」似乎就是現在的約會對象大隸。

近日傳出何妤玟心臟不適送醫，對於外傳她健康亮紅燈，何妤玟則在IG限時動態報平安，表示她每天都有按時服藥、也有用機器監測心跳，甚至有感而發地寫下：「生命很珍貴也很脆弱，我會好好照顧自己，不管有沒有另一半，都要愛自己」。

(中時新聞網)