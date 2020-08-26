國內入境普篩爭論不休，德國卻因機場免費普篩而不堪負荷，擬取消此措施而用居家隔離取代。對此，一直主張台灣入境普篩的醫師王任賢分析，德國的普篩是用錯了檢測方式，如果是用抗體檢測，就能達到快速篩檢目標。
王任賢接受《新聞大白話》主持人訪問時表示，德國篩檢會造成緊繃原因，是他們選擇用核酸檢測(PCR)，這種檢測要防護、挖喉嚨，在機場很難快速進行。他認為，如果是用抗體檢測，狀況就會好很多，因為只需要體液或血液，這樣可節省時間，加速檢測的流程。
德國政府是7月開始對高風險地區返國旅客實施免費普篩，在實行數周後，每周需進行約87.5萬次的篩檢，已達到負荷極限。不過，根據德國公共廣播聯盟最新調查，德國人仍贊成強制篩檢，有93％受訪者認為這是合理要求。
有網友在臉書留言說，在德國工作的冢人透露，德國忽略了隔離的重要，這是失策，應該隔離與篩檢應並重，入境居家檢疫14天後+自費全篩檢，而且「時鐘」已鬆口說，這建議措施讓他心動。
(中時新聞網)
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