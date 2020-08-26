紐約洋基左投哈普（J.A.Happ）若在今年球季完成球隊設下的目標，明年1700萬美元的合約將會自動觸發，不過球季開打至今，哈普卻只出賽了3場比賽，也讓他開始懷疑球隊是否故意操縱其出賽數，並且公開喊話，稱自己身體狀況無虞。

洋基在2018年初和哈普簽下2年3400萬美元的合約，其中包含2021年完成目標自動續約權，如果哈普能在今年賽季完成165局的投球或是27場先發出賽，就能觸發明年1700萬美元的合約，不過球季受到疫情影響，例行賽被砍到剩下60場比賽，按照比例原則，哈普今年只需達標10場先發出賽、61.1局投球。

哈普本季只出賽3場比賽，分別是7月底、8月5日以及16日，每次都會休息至少6天才會再獲得先發機會，而根據總教練布恩（AaronBoone）的說法，他的下場先發會是在本週末，此舉也不禁令人懷疑，洋基是否有意操縱哈普的出賽數，讓他無法達標，並在球季結束後使他成為自由球員。

針對洋基可能的舉動，哈普也想為自己反駁：「自從正式球季、夏訓營一直到縮短球季，我一直很健康，而且已經準備好投球了，我可以在任何情況下上場。」

哈普繼續說道：「媒體們真的很聰明，不需要花太多時間就能搞清楚發生什麼事，我想我可以助球隊一臂之力，我想每5天就上場投球。」

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(中時新聞網)