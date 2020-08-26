謝欣穎被拍和新男友D先生在熱炒店約會。（圖／取自CTWANT）

35歲女星謝欣穎過去演出《命運化妝師》、偶像劇《惡作劇之吻》，2016年聖誕節她本計畫和交往7年未婚夫梁士華結婚，婚禮前一個月她閃電宣告分手，傳聞主因與她發現男方感情不忠有關，還有消息指她在梁士華家中找到女性內衣。今(26日)媒體直擊謝欣穎有新歡，兩人與一群朋友吃熱炒，期間她陪男友到戶外抽菸，謝欣穎伸出食指戳男友胸膛，放閃調情。

謝欣穎過去和梁士華愛情長跑多年，4年前宣布將完婚，還計畫舉行森林系婚禮，沒想到在結婚前謝欣穎在臉書丟出震撼彈悔婚，稱因價值觀不同、聚少離多缺乏溝通才分開，又指結婚只是因為在一起久了，不敵雙方家長意見才做出的決定。

隨即有人爆料指梁士華偷吃，還傳謝欣穎在男方家中找到別的女人的內衣，她才心碎喊切，謝欣穎受訪時沒證實，卻在私人臉書怒譙某人沒擔當，「如果真還有無腦的女人要，拜託請不要放生」，兩人原本有合作服裝事業，謝欣穎也因退婚全面收回股份，不願再和前未婚夫有關連。

據《周刊王》報導，上月24日謝欣穎工作完成後搭車前往永和一家熱炒店，和男友D先生跟其他朋友會合，吃飯時兩人有說有笑，氣氛熱絡，兩人後來還到店外調情，她伸手戳男友胸部，D先生則體貼整理她頭髮，最後外帶食物回家續攤，而隔天梁士華也被拍到和新女友在熱炒店約會，和謝欣穎意外默契一致都愛選在熱炒店「煲愛」。

(中時新聞網)