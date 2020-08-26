阿根廷足球天王梅西（Lionel Messi）拋出震撼彈！決定提前離開效力16年的西甲巴塞隆納（巴薩）。據《ESPN》報導，梅西向球團傳真的一份西班牙文的文件中要求提前解約，終止賓主關係。球團的回應是合約尚未到期，希望他留下來。

33歲的梅西與巴薩的合約要到2021年才到期，但近幾個月來梅西對球團感到失望，尤其日前在歐冠聯賽被拜仁慕尼黑以8比2痛宰，更讓他難以忍受，一般咸認這應是最後一根稻草。梅西告知巴薩，今年是自2007-08年以來第一個無獎杯賽季，他渴望離隊接受新的挑戰。

阿根廷的報導則指出，梅西認為合約中的《脫逃條款》可讓他提前離開而無須付出任何代價。但球團覺得，這一特定條款在夏季開始時已經失效。

梅西在2017年與巴塞隆納簽署的最後一份合約有一條具有爭議的條款，規定只要他在今年6月之前將其決定通知巴薩，他就可自由離隊，否則任何想爭取他的競爭對手就必須支付7億歐元。

梅西的法律團隊認為，今年因新冠肺炎疫情而延後賽季，這當然也改變了《脫逃條款》的到期日。巴薩則告訴《ESPN》，他們堅信梅西所持的理由已經逾期，根本沒有法律效力，不排除告上法院。

2000年梅西年僅13歲就加入巴薩，2004年17歲展開職業生涯，16個球季穿著巴薩球衣出賽731場，進634球、助攻285次都是隊史紀錄。助巴薩拿下10次西甲冠軍、6次西班牙國王盃冠軍，4次歐冠獎盃和3次世俱盃冠軍，他個人則拿下6座金球獎，成就非凡。

此外，傳聞英超曼城等球隊正在考慮簽下梅西的可能性，並研究交易中所涉及的價碼，看能否在不違反公平競賽規則之下讓梅西更換新東家。

(中時 )