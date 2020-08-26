香港「逃犯條例」爭議已經延燒超過一年，相關問題仍未解決，而今早民主黨在臉書上驚傳立法會議員林卓廷及許智峯在家中遭員警逮捕，並遭控與去年屯門公園案件以及721事件有關，據了解，兩人已被分別帶往沙田警署及西區警署。而警方在行動中拘捕10人。

據「東網」報導，許智峯在臉書上指出，今天早上突然有3位員警上門搜屋，而外傳許被指於去年7月6日，於屯門警署外串謀他人毀壞財物及妨礙司法公正罪名被捕；林卓廷則遭警方以涉嫌參與去年元朗721暴動、7月6日在屯門警署外，串謀他人毀壞財物及妨礙司法公正罪名把他拘捕。

香港去年爆發的「反送中」運動至今已一周年，雖然相關示威動盪已不如去年激烈，但至今仍出現零星警民衝突。不過對於反送中示威，港保安局局長李家超在《南華早報》專訪中表示，台美曾以煽動方式介入反送中運動，並提供其經費與裝備，不過從今年初以來示威群眾已缺乏新的抗爭裝備，讓他質疑當前反送中示威者已失去資金來源。

(中時新聞網)