臉書粉專「韓黑父母不崩潰」PO出一張高雄岡山的淹水照片。(圖/翻攝自 韓黑父母不崩潰)

台灣中南部7縣是受西南風增強，水氣逐漸增多影響，整天有局部大雨或豪雨發生，許多網友陸續回報積、淹水災情，其中高雄岡山地區早上6點就出現道路積水成河的畫面，一些挺韓網友就表示，新市長是要「光復高雄水上樂園」？對此，該區的民進黨市議員高閔琳也發文回應。

據氣象局資訊顯示，今天凌晨之後，台南、高雄、屏東均降下大雨，高雄市路竹及岡山截至清晨5點，累積雨量均已突破150毫米。

有高雄網友在臉書粉專「韓黑父母不崩潰」投稿一張淹水照片，指出岡山區嘉興里的興南巷和興隆街一帶，早上6點就出現道路淹大水的情況，質疑新市長陳其邁，上任前演暖男，上任後就不演了。呼籲陳其邁視察一下積水區。

不少網友也在該貼文底下留言，「等水退了在去吧，反正都上了，新做的髮型會變型的」、「高雄正在受到老天爺的大雨懲罰」、「光復高雄，可以路上行舟」、「釣魚比賽可以辦了」。

高閔琳今(26日)一早則在臉書貼文提醒，「今天雨勢很大，各位市民朋友，出門上班上課務必小心安全！」。

對此，高雄市政府表示，已於昨(25)日20時起開設三級豪雨應變中心，由水利局緊急應變小組進駐水情中心，要求各局處單位加強戒備，並呼籲市民勿前往山區、溪(河)邊及海邊從事各項活動。

(中時新聞網)