8號颱風巴威直撲朝鮮半島、大陸東北一帶，中心強度逐漸達頂。氣象專家吳德榮指出，巴威將挑戰「今年以來最強颱」，但後面還有一個更猛的！未來可能循巴威路徑從台灣東部通過，應持續觀察。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，根據歐洲中期預報中心（ECMWF）最新模式模擬，本周五（28日）菲律賓東方海域有熱帶擾動發展，若生成颱風，預估未來強度將比巴威還強。模擬其路徑將從菲東出發，通過台灣東側後走到琉球附近，前往長江口外海，再轉向東北。

吳德榮強調，美國（GFS）模式模擬雖漸趨一致，但各國模式仍在調整中，有不確定性。

今天至周五西南風挾帶水氣增多，不穩定度遽增，迎風面南部、中部有強對流發展，恐有豪雨成災，提醒民眾嚴防「劇烈天氣」。

周六（29日）起西南風減弱，降雨趨緩，午後局部地區有陣雨或雷雨。30日起「另一颱風」的外圍雲系將為北部、東北部帶來短暫陣雨。下月1日西南風迎風面的中南部，清晨、午後均有陣雨或雷雨機率，背風面則是高溫炎熱的天氣。

(中時新聞網)