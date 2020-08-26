台東一名國小女生邀請女同學到家裡做客，進門後的兩人一同到房間裡，父親卻突然獸性大發，整個人趴在女同學身上「上下摩擦」，還試圖襲胸，進行猥褻。在一旁的女兒立刻阻止父親，事後還將此事告知母親。

事發於前年5月，女孩帶著女同學到家裡玩，兩人進房後，便輕鬆地趴在床上玩手機，不料，女孩的父親竟一時性起，先是躺臥在女同學的旁邊，隨後大腿跨越在她的臀部，還不時磨蹭，手更不安份地撩起她的上衣，觸摸腰間及胸部等部位。女同學感到相當不適，儘管她奮力抵抗；試圖要阻止，但該名同學的父親卻聽而不聞，在一旁的女兒見狀，感到非常不開心。

雖然這名父親在事後解釋「只是想對兩人開個玩笑」，但女兒仍感到不滿，將自己所目睹的一切告知母親，並決定大義滅親一同出面舉發父親的惡行。女童在母親的陪同下至警局報案，父親到案後先是否認犯行，但在法官審理時，卻又改口「是在嬉鬧中誤觸她，玩笑開過頭，並無他意」。

法官在審理這案件時，法官藉由女兒的闡述以及繪圖的方式，描繪出父親當天犯案的模樣，因此判定該名父親已犯下「妨害性自主罪名」，判他處3年1個月的有期徒刑。而女孩的大義滅親之舉，不禁讓人對她的勇氣感到佩服。

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(中時新聞網)