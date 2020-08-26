許多民眾習慣將熱菜涼了再放冰箱，但食品技師張邦妮指出，將食物放在7到60度的環境，恐讓細菌快速繁殖，每小時狂飆8倍，食用之後恐增加拉肚子的風險，且有些細菌即使經高溫加熱仍不會被破壞，可能引發食物中毒，因此建議當食物不燙手後，就可放到冰箱中保存。

張邦妮分享，許多人習慣等食物涼了以後，再放到冰箱冷藏，因為擔心熱騰騰的食物，恐會讓冰箱內的食物壞掉或影響冰箱效能、浪費電，但其實把食物放置在7至60度（食品危險溫度帶）的環境中，會讓許多細菌快速繁殖生長，每20分鐘大概成長1倍，因此1小時恐爆增8倍之多，若食物起初的細菌量很高，隨著放置時間越久，細菌量會大增，吃了拉肚子的風險也大幅提升。

張邦妮也說，食物保存溫度要注意，熱存應高於60度、冷藏則低於7度，而食物經調製後，建議不要放在室溫下超過2小時，若夏天溫度高（超過32度）最好不要放超過1小時，就食品安全角度來看，吃剩的食物應盡速放到冰箱儲存才正確。

張邦妮指出，剩菜隔餐食用都會先加熱，許多人心想，細菌應該都被殺死了，但其實某些細菌產生的毒素或孢子，經高溫烹煮仍不會被破壞，像是金黃色葡萄球菌，所以就算妥善加熱了，還是有可能會引發食物中毒。

張邦妮也補充，直接把熱菜、熱湯放入冰箱，的確可能讓冰箱溫度上升，導致原本儲存在冰箱內部的食物細菌滋生，或是增加冰箱壓縮機的損耗，但建議當食物降至60度，大概是手摸起來熱熱的，但不至於燙傷手的時候，就可以拿去冰了！

張邦妮也提醒，低溫只能抑制細菌繁殖，放進冰箱不等於延長保存期限，而大包裝的石材，重複取用退冰容易壞掉，因此建議分裝成小份量，較能保持食物品質；另生食與熟食最好分開，熟食擺上層、生食放下層，可避免血水汙染。

「作者簡介：食品技師張邦妮，安心食代食安知識網創辦人。曾任職於國內知名食品廠及五星級連鎖飯店。期許自己成為食品安全的專業把關者！」

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(中時新聞網)