股債仍多頭，但金融業上半年獲利卻有人拖後腿。金管會公布，上半年金融三業稅前獲利共近3,377億元，比去年同期微幅衰退近2.5％，主要就是銀行業上半年稅前僅賺1,932億元，比2019年上半年衰退近12％，另外就是台股好照理獲利也好的證券業，上半年也衰退近5％。

證券投信期貨業上半年稅前獲利264.39億元，比去年同期微幅成長1.59％，其中投信業獲利同比成長17％以上，上半年稅前賺逾49億元，期貨業上半年稅前亦獲利逾29億元，同比成長28％，唯一「拖後腿」的就是證券業，上半年稅前獲利近185.8億元，衰退4.9％。

在台股行情佳、日均交易量成長的情況下，證券業應該獲利可成長，但證期局副局長蔡麗玲表示，證券商經紀業務上半年是賺錢，但自營業務有一家券商虧損，造成整體獲利無法成長。

而這一家即首季因權證交易避險不及的華南永昌證券，首季稅前就大虧46億元，累計上半年稅前則是虧損42.46億元，若把這部分虧損剔除，則券商上半年獲利應該也可成長16％以上，也就是一家券商拖了全業界的後腿。

上半年表現最亮眼的就是壽險業，稅前大賺1,101億元，同比成長18.8％，保險局副局長張玉煇表示，主要就是資本市場行情佳，壽險業實現股債資本利得的金額，高於去年同期。亦即壽險業上半年獲利了結，先將未實現利益「落袋為安」。

產險業則因為賠款增加等因素，上半年稅前獲利79億元，比去年同期小幅衰退3.7％，但因為獲利金額差異不大，整體保險業上半年稅前獲利仍是成長16.9％，是銀保證三業中獲利成長最大者。

銀行局副局長黃光熙亦表示，上半年銀行獲利衰退11.9％，主要還是受整體經濟環境與新冠肺炎影響，資本市場巨幅震盪，銀行投資資本利得或評價損益比去年同期減少。另外即有銀行授信出現逾放，如新加坡、日本、菲律賓據點上半年表現都不佳；三就是降息造成利息收入減少。

2019年金融三業稅前獲利6,341億元，創歷史新高紀錄，今年壽險業獲利可能創歷史新高，銀行去年獲利4,071億元，今年要再超越，除非下半年資本市場大好，銀行投資獲利飛升，即金融三業2020年獲利要再創新高，恐全看下半年的資本市場走向。

(工商 )