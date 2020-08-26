仁德區保安路一段保安火車站旁地下道積水173公分。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

永康區中正南路與洲工街口水淹到小腿肚。（摘自台南爆料公社）

台南從26日凌晨起，不斷閃電大雨，仁德、歸仁部分路段都傳出積淹水，永康區中正南路與洲工街口凌晨時一度水淹小腿肚，目前積水已退，仁德區保安路一段保安火車站旁地下道積水173公分，台南市長黃偉哲今早8點多在臉書表示，市民朋友交通出入請注意安全，若有重大淹水情況請即時告知。

大雨下不停，仁德區保安路一段保安火車站旁地下道積水173公分，警方、消防局救災救護指揮中心調派人車到場查看，現場地下道水已淹，員警拉上警戒線管制交通，兩側均禁止人車進出。針對網路傳出永康鹽行積水，經查是凌晨3點多的狀況，目前積水已退。

黃偉哲表示，中央氣象局今晨發布大雷雨訊息，預計未來六小時降雨區域：安平、東區、南區、中西區、北區、安南、七股、將軍、佳里、西港、安定、麻豆、永康、仁德、歸仁、新化、善化、關廟、左鎮、新市、柳營、東山、玉井、南化區。

台南市政府表示，昨夜截至今晨6時，已有喜樹站、海東D站等29站起抽，總抽水量約為157萬噸。目前有下營站、本淵寮A抽水站等20站抽水中。

(中時 )