過去遠居美國的「經營之神」王永慶么子王文祥，有別於哥哥王文洋知名度高，王文祥長年在國外，曾在2005年罹患鼻咽癌4期，後來又打了14年的誣告官司，人生陷入前所未有的低谷。現在他從國外回台隔離期滿，正式拋出他有責任要回去台塑的震撼彈，他在接受媒體專訪時明確表示，除了希望回到台塑集團，還希望能夠「擔任1家公司的負責人」，因為「我是父親（王永慶）的兒子，對他創辦的事業有責任發揚光大。」

王文祥近日接受《鏡週刊》專訪，提到過去自己曾在2005年罹患鼻咽癌4期，他赴香港瑪麗醫院治療，歷經195個小時化療、30幾次電療後，花了５個月時間奇蹟復原；原以為人生磨難已結束，沒想到又碰上誣告官司，這官司一打，14年就過去了。

長年居住國外，人生歷經風雨的王文祥，目前身兼台塑化和台化2家公司董事，，但他似乎認為，這樣對集團的參與度仍不夠，所以他現在從美國返台，剛結束14天居家隔離後，對外界與台塑集團拋出震撼彈。王文祥宣示：「我有責任回台塑企業」，並強調「我是爸爸的小孩，兒子有責任把父親的事業發揚光大，不要到80歲才後悔沒有要求回去，我會相當後悔。」

王文祥強調，他未來不只是打算要進入台塑決策小組，還要進入某一家公司擔任負責人。至於去哪一家公司？王文祥表示：「哪一家公司都可以，因為台塑集團各企業的關係相當密切，不管我在哪一家公司，都可以影響其他公司。」

不過王文祥想進入集團的想法，至今還未收到回應。有一位熟悉台塑的消息人士透露，王文祥在美國有2家公司，與美國台塑彼此是競爭關係，若王文祥想回到台塑擔任要職，「恐有利益衝突問題。」且台塑的決策小組成員，都有多年完整訓練，不是家族同意王文祥進來，他就可以進來；且王文祥在美國的官司還沒有完全結束，能不能進入、何時能進入集團？時機點還需要多方考量。

而王文祥除了大動作對外宣示想回到台塑集團，其實早在半年前，就已經針對家族成員展開溝通，像是二姊王學齡，就親自找王文淵談了兩次，王文淵友說要給答覆，但目前還沒有回應。

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(中時新聞網)