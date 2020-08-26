近期美股相當強勢，在Apple、Tesla兩支龍頭帶動下持續走高，並推動周二台股攻克月線反壓12731點，技術面分析，加權指數站上月線之後，若能測試不再跌破，則中多趨勢可望轉強；反之，若重新跌落月線之下，只要不出現帶量長黑，則趨勢可視為中期整理結構。

從盤面來看，周二為普漲格局，航運、太陽能、航太、金融等非電子轉強，雖然電子類股佔大盤比重跌破7成，但電子次產業中仍有記憶體、半導體設備、主機板、散熱、網通、面板、LED等相對強勢；盤面熱點紛呈，顯示多頭信心逐漸回溫。

目前盤面表現較強的電子股偏向題材為主，如Mini LED、立訊供應鏈、蘋果剪刀腳鍵盤、遠距教學等，不過，仍有很多經過調整的好股票被市場遺忘；魚與熊掌不可兼得？現在的電子股在位階、估值皆調整完畢後就可兼得，可從半導體設備、IC設計、自動化尋找機會。(倫元投顧提供)

(時報資訊)