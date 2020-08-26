儘管最新公布的經濟數據好壞不一，周二標普500指數與那斯達克指數仍再度創下歷史收盤新高，惟蘋果股價下跌，使美中貿易局勢的正面發展及新冠狀病毒療法的新進展所觸發的漲幅受抑。

美中兩國貿易官員證實雙方已經通話，並重申將落實首階段貿易協議。英國製藥公司阿斯利康（AstraZeneca）用於治療與預防新冠狀病毒的抗體型藥物已展開試驗，成為全球抗疫賽的最新進展。美國的新冠肺炎單日確診數增長放緩，亦為美股帶來提振。

周二收盤，道瓊工業指數跌60.02點或0.21%，為28,248.44點，連漲3天的升勢止步。標普500指數收漲12.34點或0.36%，為3,443.62點。那斯達克指數漲86.75點或0.76%，為11,466.47點。

標普500指數與那斯達克指數雙雙創下歷史收盤新高，截至周二，兩大指數已經較3月23日創下的歷史低點分別上漲57%與72%。

周二標普500指數11大類股中，有6大類收高，通訊服務類股收漲0.97%，表現最佳；能源股跌1.42%，表現最疲弱。

臉書勁揚逾3%，帶領標普500指數與那斯達克指數衝高。其他科技巨頭亦上漲，亞馬遜、Alphabet與微軟漲幅均超過1%。

在正式拆股前一天，蘋果股價下跌0.8%，為連續6個交易日來首度下跌，拖累道瓊指數收黑。在美股三大指數中，蘋果都是權重最大的個股。

蘋果拆股將導致科技股在道瓊指數的權重比下滑，促使道瓊指數成分股大洗牌，由商務雲端軟體公司Salesforce.com取代埃克森美孚（Exxon Mobil）、安進（Amgen）取代輝瑞（Pfizer）、漢威聯合（Honeywell International Inc.）取代雷神（Raytheon Technologies Corp）。受此激勵，Salesforce、安進與漢威聯合分別收漲3.6%、3.2%與5.4%。

波音跌2%，亦為道瓊指數帶來壓力。

美國航空集團股價下跌2.2%，該公司宣布擬在10月裁員19,000人。電子產品連鎖店百思買警告本季銷售可能放緩，股價應聲下跌4%。醫療設備製造商美敦力（Medtronic）收漲2.5%，因重新開放非必要手術提振了相關設備需求，該公司上季獲利意外強勁。

(時報資訊)