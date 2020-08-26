台北地檢署偵辦遠航遭掏空35.9億元案，查出前合庫董事長、現任第一金控董座廖燦昌，涉嫌以公股銀行資金，協助遠航董事長張綱維貸款22億元；不過廖燦昌「協助」貸款不止遠航，檢調查出，史上最大的潤寅詐貸弊案，廖也捲入，呆帳金額高達34億元之多，光是遠航加上潤寅，第一銀行及合庫呆帳就高達56億元，董座成了大內鬼。

檢調查出，2016年1月遠航董事長張綱維，因安泰銀行不願續貸遠航，安泰銀的21億多元的貸款將在半年後到期，透過私人交情，找上結識多年的合庫董事長廖燦昌，詐得22.2億元。台北地檢署7月30日依違反《銀行法》，將廖燦昌起訴，這也創下公股銀行負責人遭提起公訴首例。

不只遠傳掏空案，史上最大的潤寅詐貸案，廖燦昌也扮演關鍵角色。據鏡週刊報導，去年潤寅公司負責人楊文虎及王音之夫婦落跑前，曾四處奔走喬展延還款，王音之最後還找廖燦昌幫忙，才獲得一銀展延，釀成一銀高達23億元的呆帳損失。

除遠傳與潤寅案，廖燦昌還遭人檢舉，在2015年間，以合作金庫董事長的身分，施壓下屬，指示在已決標出租的桃園龜山土地租約上加註「承租人有優先購買權」，明顯想要圖利承租的東星汽車公司，承辦該租地案的財產科長拒絕配合，該科長後來就突然被調職到其他分行。

(中時新聞網)