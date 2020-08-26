女星小嫻（黃瑜嫻）日前認愛金剛（李信樵），昔日緋聞男友張勛傑被問到是否看好兩人，居然脫口而出「人跟畜生跟金剛登對嗎？」雖然表明是開玩笑，事後還是特別發文向2人道歉。

張勛傑25日進棚錄影節目《天才衝衝衝》，坦言知情小嫻和金剛熱戀中，「當然知道，就是祝福啦，她想讓大家知道，就讓大家知道，我早就知道一陣子了，其實我本來不知道是誰，就是深深祝福」。至於認為兩人登對嗎？他笑虧：「人跟畜生跟金剛登對嗎？」後來才趕快補充是「開玩笑啦！深深祝福」。

小嫻（右）跟張勛傑擁有好交情。（衛視中文台提供）

不過，當天晚上張勛傑越想越不對勁，決定PO文重新解釋「畜生」的發言，表示這個詞是在講自己，連忙澄清：「在這『鄭重的』跟金剛、小嫻說聲對不起！玩笑開過頭了！請見諒！我是誠心誠意祝福兩位！」他也呼籲大家多給小嫻和金剛空間，「我不希望任何人受到任何傷害。」

張勛傑曾和小嫻傳過曖昧情，兩人是拍戲認識，剛認識3個月時，張勛傑表示小嫻為了幫他把妹大方出借愛車，兩人友情至今不變，被問到「為什麼不在一起？」小嫻大方回應：「因為我心裡一直都有人。」並抱怨每次跟張勛傑聊天，都要把握前面5分鐘，因為之後他就喝醉斷片，讓她很受不了。

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(中時新聞網)