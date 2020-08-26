NBA官方今日宣布，公鹿隊當家球星「字母哥」阿提托康波擊敗眾家高手，勇奪本賽季年度最佳防守球員殊榮。

在「字母哥」的帶領下，公鹿成為本季全聯盟防守效率最佳的球隊，而在年度最佳防守球員的爭奪戰中，阿提托康波擊敗湖人球星「一眉哥」安東尼戴維斯和爵士防守大將戈貝爾。

整個票選上字母哥獲得75張第一名選票，18張第二名選票和3張第三名選票，總分高達432分。排名第二的安東尼戴維斯獲得14張第一名選票，30張第二名選票和40張第三名選票，總分200分；排名第三位的戈貝爾獲得6張第一名選票，44張第二名選票和25張第三名選票，總分187分。

值得注意的是，這是字母哥第一次榮獲年度最佳防守球員殊榮，同時也是公鹿隊史上第二位獲得此獎的球員，第一位是蒙克利夫。此外，字母哥也成為NBA史上第五位在職業生涯中同時獲得例行賽MVP和年度最佳防守獎球員，前四人分別是喬丹、歐拉朱旺、大衛羅賓生和賈奈特。

NBA這次年度獎項票選的依據是根據停賽前的球員表現，阿提托康波在停賽前的場均數據為29.6分、13.7籃板、5.8次助攻。

(中時 )