大陸硬底子演員張國立以《宰相劉羅鍋》、《康熙微服私訪記》、《鐵齒銅牙紀曉嵐》聞名，尤其飾演皇帝深受喜愛，是紅到台灣人盡皆知的「皇帝專業戶」，而被公認是大腕巨星的他，如今卻被爆虛弱到拍戲要人攙扶，過度工作只因「慈父多敗兒」。

演出古裝劇紅遍兩岸三地的一線男星張國立，被《搜狐娛樂》報導年紀、身份都有了卻還似年輕演員般在業界硬拚，近日被爆在片場才拍了一場戲，連自己走到休息地點都無法，需要助理攙扶離開並幫著換衣，才能繼續工作，身體狀況大不如前，即使65歲了也不該是這模樣。

報導指出，張國立年過65還非常拚，不但接拍影視作品，也參加多檔綜藝節目，一天工作超過18小時是家常便飯，事實上他跟老婆張婕是圈內令人景仰的高地位前輩，讓人不禁納悶張國立都到了可早早退休、安享晚年的時候，為何反倒這麼硬幹？

知情人士透露，一來張國立被名導馮小剛說服，跟華誼簽了5年協議，之後他總說自己日子過得苦，因為無論接戲或是拍廣告，各種工作接受與否自己都沒有決定權，更重要的，是繼承衣缽當演員的兒子張默不長進，家暴還染毒，不僅毀了自己的人生，還拖累一生風光的老爸，據傳張默屢屢出事，張國立接了無數媒體電話，一一給交代，為此幾天沒辦法睡覺，最後還要出面認兒子施暴，給對方道歉，為了孩子心力交瘁，也因此還得繼續過勞工作。

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(中時新聞網)