GPGPU和智慧邊緣解決方案供應商安提國際宣布加入微軟Microsoft Azure IoT認證行列，確保顧客能夠透過預先測試的軟、硬體與認證過的裝置打造IoT解決方案，微軟Azure IoT認證讓企業能夠更精確找到客戶並與之建構成裝置與平台的夥伴生態圈，創造更快速的應用研發。

安提國際在台北成立於2012年，專注於嵌入式GPU解決方案，同時發展智慧邊緣系統，安提國際提供完整的NVIDIA Jetson標準及客製化的平台。針對多元且迅速變遷的AIoT環境，安提提供平台軟、硬體的預先整合服務，縮短研發時間。

而加入微軟Azure IoT認證行列對安提平台來說是一大加分，助益客戶在智慧邊緣平台所打造的應用發展前期的操作，連接邊緣到雲端的功能，提供一個更智慧的方法來建構解決方案。同時，Azure完備的雲端生態圈能夠提供強而有力的支援如研發期程的分析與成本控制，帶來更流暢的應用產製過程。

安提國際總經理羅智榮表示，AI技術早已通行在全球各地，一個方便且快速的解決方案可以協助企業奪得更多先機。安提加入Azure認證行列並驗證我們的平台，如此一來，客戶可以透過安提的解決方案來執行他的物聯網專案，同時在我們提供的預先軟、硬體整合服務之下，大幅度減少在客製應用中所需的整合與相容性測試時間，加速產品落地。

微軟Azure IoT行銷總監Jerry Lee表示，微軟Azure IoT認證，從來自全球領先科技公司的可相互操作解決方案開始，將我們對IoT的承諾延伸到企業用戶。借助這些值得信賴的產品和經過驗證的合作夥伴，微軟Azure IoT認證進一步加速IoT的部署。

IoT的專案大多都非常複雜且需要長時間執行，選擇並鏈結對的雲端裝置、資源和感測器組合可以縮短客戶研發的時間。選擇微軟Azure IoT所認證的裝置與平台，讓他們有信心能夠在專案成立之初，就準備好隨時可用、高度相容與可用性高的資源，藉此可省下不少專案規格開發時間與需求溝通的額外工作。

(工商 )