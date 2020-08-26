美國財政部近日提交一份文件給商務部，有關新的匯率評估報告，該報告認定越南盾在2019年對美元的匯率被低估約4.7%，部分原因被認定為來自於政府干預。而越南盾被財政部認定低估，可能增加財政部在半年度貨幣報告中，將越南列入匯率操縱國的可能。

美財政部認為，該匯率的低估是遭受越南政府採取的匯率措施的影響。美財政部長需要與越南政府進行雙邊磋商，以修正該情況。

美國商務部自六月開始對越南、南韓、泰國和台灣的輪胎進行傾銷和補貼調查，該調查由北美鋼鐵工人協會提出。對越南的匯率調查主要來自美國對進口越南的輕型輪胎進行反補貼調查。而新規定將允許商務部將匯率的低估視為補貼的一種形式。

財政部送交商務部的報告中指出，越南政府在2019年執行了220億美元的外匯購買，包括透過越南央行買入外匯，該措施將越南盾的實質有效匯率壓低了約3.5~4.8%。

(時報資訊)