新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續在全球延燒，但在防疫期間，戶外運動的機能性布料與醫療用機能布料需求反而增加；外貿協會於25日辦理台灣精品機能紡織品線上記者會，為線上國外買主介紹興采實業、歐都納、豪紳纖維、東隆興業及明基材料的機能布料。

經濟部國際貿易局副局長李冠志表示，台灣紡織產業過去20年就是靠研發創新與彈性生產，成為全球知名品牌的好夥伴，其重要性不言可喻。台灣紡織產業持續投入研究新產品的研發，增加產品附加價值，特別是在機能紡織布料供應上，目前已占全球國際知名品牌7成的比例。

外貿協會秘書長葉明水表示，功能性紡織品的用途廣，結合IOT的功能性紡織更為台灣的強項，像興采帶來的仿皮感咖啡生質外套，使用咖啡油與微多孔薄膜技術，除提供防風、防水、防油汙等性能，有良好的透濕性；歐都納則介紹3項適合運動愛好者的產品，分別是愛滾樂瑜珈棒，酷涼抗夏節能衫及服飾配件。

豪紳纖維介紹突破傳統的穿戴式智慧紡織品。東隆則是帶來集結30年技術結晶的3種布料及紗線技術，各有不同的特性。明基材料則展示環保織物品牌Xpore。

外貿協會表示，台灣業界豐富的量產經驗、完整的群聚效應與人才及與國際大廠的關係密切，才能讓台灣的紡織產業擺脫過去的夕陽產業，以開發創新的機能性紡織品創出自己的一片天，並為防疫織出新生活方式。

(時報資訊)