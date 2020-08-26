周二芝加哥穀物期貨多收揚，其中大豆漲至七個月高價，而玉米上漲2.6％，達到六周多以來的最高水平，小麥期貨也大幅上漲，且觸及7月24日以來最高，因在周一下跌後因逢低買盤進場，玉米和大豆上漲，主要受中國的出口需求增加，以及擔憂作物狀況惡化將限制美國秋季收成的規模。

美國農業部表示，對於美國作物良好至優秀等級下修至64％，在截至8月23日的一周，低於之前一周的5%，另外指出，隨著華盛頓和北京重申對第一階段貿易協議的承諾，中國進口商購買了更多美國大豆，並預訂了近一個月最大的單日美國玉米購買量。

終場9月玉米收漲9美分，報340.75美分，9月大豆漲14美分，報913.75美分，9月小麥漲6.5美分，報527.25美分，9月黃豆油漲0.32美分，報31.98美分，9月黃豆粉漲2.5美元，報291.6美元。(商品行情網)

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