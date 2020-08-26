周二芝加哥穀物期貨多收揚，其中大豆漲至七個月高價，而玉米上漲2.6％，達到六周多以來的最高水平，小麥期貨也大幅上漲，且觸及7月24日以來最高，因在周一下跌後因逢低買盤進場，玉米和大豆上漲，主要受中國的出口需求增加，以及擔憂作物狀況惡化將限制美國秋季收成的規模。
美國農業部表示，對於美國作物良好至優秀等級下修至64％，在截至8月23日的一周，低於之前一周的5%，另外指出，隨著華盛頓和北京重申對第一階段貿易協議的承諾，中國進口商購買了更多美國大豆，並預訂了近一個月最大的單日美國玉米購買量。
終場9月玉米收漲9美分，報340.75美分，9月大豆漲14美分，報913.75美分，9月小麥漲6.5美分，報527.25美分，9月黃豆油漲0.32美分，報31.98美分，9月黃豆粉漲2.5美元，報291.6美元。(商品行情網)
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。