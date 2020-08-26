中裕(4147)與美國紐約哥倫比亞大學簽署一項全球性獨家用在預防和治療COVID-19的最新單株抗體授權。中裕已在日前啟動研發及生產的規畫，預計明年春天進入人體一期臨床，再進入後期臨床試驗，並於最短時間內向美FDA提出緊急使用授權的申請，以提供病患使用。

中裕表示，治療愛滋病的Trogarzo在美銷售進入第三年，也即將在歐洲正式展開行銷，收入將大幅成長，提供營運資金。未來COVID-19抗體進行三期臨床試驗時，將會審酌到時資金的需求及市場條件，再進行可能的財務規劃或業務合作。

中裕最高科技顧問何大一博士所領導的ADARC(Aaron Diamond AIDS Research Center)在2019年12月31日移轉至隸屬於美國哥倫比亞大學（Columbia University）。何大一領導的原愛滋病研發團隊經過數個月的努力，已經成功從住院重症病患體內分離出九個高療效的抗COVID-19病毒的抗體，在倉鼠上驗證其中和病毒的效力，並於109年7月22日刊登於權威期刊Nature Journal，獲得世界各專業相關領域注目。

中裕將依照契約約定給付哥大簽約金，後續按進度支付研發及銷售里程金，以及按淨銷售額一定比例之銷售權利金。基於哥大慣例，不揭露相關授權條件。中裕已將前期的支付比例壓低，以降低風險。相關金額會在往後財報中按規定揭露。

2-43抗體是何大一團隊找出用於中和COVID-19病毒最具效力的九個抗體之一。倉鼠實驗的數據顯示只需注射微量即可除去99.99%的病毒。中裕已將此列為最優先項目，自行生產抗體並製造肌肉注射劑型成品，以便快速並廣泛使用。除了在歐美感染重災區預期會有極大的需求外，對於台灣未來開啟國門後的疫情控制也勢必有助益。

(時報資訊)