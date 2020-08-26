電源線廠—良維(6290)結束虧損蘇州廠區，導入自動化產線，搭配佈局5G通訊雲端(資料中心)、IOT物聯網、EV電動車、線上影音媒體串流、USB-C應用及智慧音箱等產品發酵，帶動良維近兩年的毛利率及獲利能力大幅提升，良維表示，未來公司營運可望更穩健。

如同多數電源線廠，良維之前因產業競爭激烈，且蘇州廠營運績效不佳，業績常起伏落差甚大，不過在公司努力調整下，目前已擺脫不穩定，近兩年毛利率及獲利能力呈現穩定成長。

良維表示，近兩年公司毛利率及獲利顯著成長，主要是掌握到市場趨勢，產品組合優化，並降低生產成本，其中在成本控管上，除了壓低原物料成本外，關閉每年認列新台幣約1億元虧損的蘇州廠，亦集中量產並導入自動化拉高整體生產效能；在產品方面，5G通訊雲端(資料中心)、IOT物聯網、EV電動車、線上影音媒體串流、USB-C應用及智慧音箱等佈局發酵，其中資料中心除IBM及聯想，已打入亞馬遜及騰訊供應鏈；在IoT物聯網(智慧家電)部份，目前客戶群包括：三星、SONY、LG、Arcelik等，兩年前公司開始切入Dyson電源線，一路從早期的吸塵器擴展至空氣清淨機、吹風機再到捲髮器等；至於EV電動車(充電服務)去年開始導入充電站的產品，初期量不多，從周邊開始。

在產品組合優化下，上半年合併毛利率為21.33%，年增2.23個百分點，稅後盈餘為2.64億元，每股盈餘為1.83元，累計前7月合併營收為35.33億元，年減13.64%。

(時報資訊)