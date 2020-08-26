一名廖姓住戶因為沒有吃到社區所辦的年度聯歡餐會，以餐費扣抵管理費，經管委會多次催繳仍沒有結果後，因此挨告，但廖姓住戶認為因自己沒有吃到聯歡餐會，權益受損，所以用餐費來扣抵管理費，並沒有問題，對此，基隆地院則認為，沒吃到餐會跟沒繳交管理費，完全是兩回事，因此判廖姓住戶敗訴。

新北市某一社區管委會，於去年底辦理住戶聯歡餐會時，邀請住戶出席吃飯，並規劃每戶800元的餐費，並由社區的共同基金會來支付，但有一位名下擁有3間房子的廖姓住戶，因為沒有出席吃到年度聚餐，因此在繳交管理費時，將原本要繳交的3戶共計1萬餘元的管理費，自己折抵3戶共2400元的餐費，僅繳交7600元管理費。

管委會事後向廖姓住戶進行催繳，並廖住戶持續不理會，因此管委會向法院提起給付訴訟，並邀求廖住戶儘快支付欠繳的2400元，而廖住戶則提起抗辯，並主張自己在年度聚餐前，有向社區總幹事詢問，若不出席餐會，是否可以扣抵管理費，但總幹事卻遲遲沒有回應。

廖住戶指出，若總幹事有在事前及時的告訴她，沒有參加年度聚餐的住戶，形同放棄該一戶800元的餐費，不能扣抵管理費，她就會去參加聚餐，因此認為是管委會害她蒙受損失，所以才會以餐費來進行扣抵。

對此，基隆法院則認為，廖住戶未能提出管委會決議「未參加社區年度餐會者，得以餐費扣抵管理費」的相關證據資料，而公寓大廈管理條例也明定，住戶有繳納公共基金的義務，因此廖住戶「有沒有吃到年度餐會」及「是否欠繳管理費」為兩回事，判廖住戶敗訴。

(中時 )