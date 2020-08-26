古蹟婚禮夯，基隆聯合婚禮9／30日登場。（吳康瑋攝）

古蹟婚禮夯，基隆聯合婚禮9／30日登場。（吳康瑋攝）

基隆聯合婚禮將於9月30日在要塞司令部校官眷舍浪漫登場，市長林右昌於25日宣告活動正式開跑，並指出，往年名額太搶手，因此市府今年全面改採抽籤制，更將名額增加至36對，只要中籤就有機會獲得包括婚紗攝影、喜餅套裝及郵輪蜜月等賀禮。

林右昌表示，市府持續推動幸福產業鏈，並舉辦聯合婚禮、未婚聯誼等活動，希望再創幸福商機，因應疫情市府更將辦在郵輪上的聯合婚禮，搬到基隆市近日修復完成的更大歷史古蹟，讓民眾在迎接生命重要大事的同時，也可以更了解基隆在地的人文歷史，他說，在9月4日報名日當天，也將舉辦婚慶產業博覽會，讓新人報名的同時，也能了解在地婚慶產業，為人生中最重要的時刻增添甜蜜的色彩。

民政處王榆森處長說，今年市府改採抽籤制，有意參與活動的新人只要在活動網站下載表件填妥後，在報名時帶著應備文件，前往中正區行政大樓7樓現場報名，都有機會參加這次的市民聯合婚禮，只要報名的新人都可以獲得市府贈送的精美結婚書約1份。

今年度的聯合婚禮結合基隆大歷史場景修復計畫，選在剛完成修復的基隆要塞司令部校官眷舍舉辦浪漫古蹟婚禮，並在司令官邸、槓子寮砲台、旭丘山坡白教堂拍攝唯美古蹟風婚紗照，讓百年古蹟見證基隆最浪漫的大事。

(中時 )