拓荒者恐怕真的完蛋了？當家球星利拉德因為右膝受傷，將缺席明日與湖人的第五場比賽，少了利拉德，拓荒者本季之旅可能會就此結束。

拓荒者官方表示，利拉德接受第二次核磁共振檢查，結果顯示右膝扭傷，在此情況下利拉德將無法出席周四開打的第五場戰役。

利拉德是在昨日進行的第四場比賽受傷，當時他在第三節受創，雖然很堅強站在場上，可惜疼痛難耐，最終還是退場治療。

拓荒者總教練史托茲在被問及為何利拉德受傷後沒有讓他立刻下場，史托茲表示，這就是季後賽，沒有任何球隊會在第三節的時候直接放棄比賽。

這是利拉德在今年季後賽第2次受傷，第二戰左手食指脫臼，但他仍在第三、四場帶著護具上陣，無奈這次右膝受創，確定無緣第五戰，而拓荒者也處在1比3絕對劣勢，看起來整個賽季即將結束，而利拉德場均出場35.8分鐘，繳出24.3分、3.5籃板、4.3助攻的平均攻守數據。

(中時 )