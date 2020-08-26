教育部全面開放境外學生申請入境，且高中職以下學生要居家檢疫後篩檢才能放行，新北市長侯友宜認為，既然入境學生都能做，如過量能夠入境者全面普篩也應該做，至少來自高風險國家入境者要做，高中職以下境外生公費普篩，大學生如果能做，不管是自費還是公費，可以盡量做。

侯友宜說，新北市統計境外生有1024人，他已要求觀旅局、衛生局確保防疫旅館量能足夠以應付大量境外生需要，衛生局也加強盤點，對於有疏忽的旅館，也要糾正他們，另外居家檢疫也要落實，不能有防疫缺口。

侯友宜說，下周一就要開學，除了要掌握教職員師生出國史， 守護孩子安全最重要。

侯友宜說，教育部開放境外生入境，且對高中職以下提供免費普篩才能放行，都以如此高規格看待境外生，這些學生也不是全部都來自高風險國家，如果量能夠，入境者普篩也應該做，至少來自高風險國家的入境客要做。

侯友宜說，校園安全責任無人扛得起，萬一高風險國家人士無症狀跑出去，國家安全更是無人能扛，中央應該滾動式修正這側，守住境外關卡才是對的。

(中時 )