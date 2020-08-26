32歲馬來西亞籍歌手李佳薇唱紅《煎熬》、《像天堂的懸崖》，擁高亢歌聲、廣闊音域的她，還被受封是「鐵肺女王」，不過李佳薇近日卻傳出卸下歌手身分，改當上班族，而李佳薇昨（25日）晚則發文回應「是真的，我是在當代銷銷售人員，是認真在上班」。

許久未出音樂作品的李佳薇，近日傳出轉職消息，她改到代銷公司上班賣房，對此，李佳薇昨（25日）晚在臉書大方坦言此事：「嗯，是真的，我是在當代銷銷售人員，是認真在上班」，李佳薇表示自己真的很努力，很用心接待所以（有）進來的客人。

李佳薇感謝給她學習機會的團隊，同時她也強調：「我沒有放棄唱歌喔！！我還是很愛舞台！『唱歌』依然是我的第一志願！」現在李佳薇一邊上班，一邊籌備新的音樂作品，並希望能盡快以歌手身分和大家見面。

最後，李佳薇感性說：「我只能說，2020是艱辛的」，不過她也樂觀寫下：「但我相信難過的日子會讓你更勇敢堅強，沒什麼跨不過去的。一起加油！」並表示，她很認真過生活、開心樂觀積極向上。

(中時新聞網)