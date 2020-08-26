5G、物聯網（IoT）與人工智慧（AI）的匯聚正同時為許多產業驅動轉型，包括零售、汽車、工廠、居家乃至於城市。無論企業或產業的規模如何，Arm的合作夥伴都想持續推出創新的全新技術，也都需要最快速、成本與風險都最低的系統單晶片（SoC）設計過程。這也是Arm團隊在去年夏天推出Arm Flexible Access時的初衷：為全新及原有夥伴提供取用超過75％的Arm IP產品選項、支援、工具與訓練的機會，但不必事前承諾授權。

一年後的今天，Flexible Access是Arm歷來成長速度最快的計劃，目前已有超過60個合作夥伴加入，享受實驗、評估、設計與客製他們自己獨特SoC的自由。這個計劃讓既有的夥伴與超過30個首次使用Arm IP的客戶，應對來自物聯網、機器學習、自主系統與汽車業的成長機會。Flexible Access為這些首次參與的客戶提供一個入口，擁抱業界最龐大的工具、服務與軟體生態系。

Flexible Access用戶的回饋意見都相當正面，而Arm也已見證部分初步獲得成功的案例，這包括特殊應用IC（ASIC）設計服務公司如智原科技（Faraday）與索思未來科技（Socionext），還有像Nordic半導體等極具規模的半導體企業，包括謀思科技（Atmosic）與（Hailo）等新創公司，以及甚至已投資將支援區域內新創公司的韓國中小企業與新創公司部等政府組織。之前仰賴第三方設計公司全盤設計晶片的OEM代工廠商，目前更能以協作方式開發自己的SoC，並且可以直接取用所有他們需要的IP。

Flexible Access設計的初衷就是讓存取Arm IP變得簡單且容易，並協助客戶得以專注在發展創新。最近的例子是Arm的新夥伴ZhorTech，該公司已開發出全新先進的鞋類技術。Flexible Access讓他們得以開發出使用人工智慧演算法並嵌入鞋子的晶片，並提供多種應用，包括偵測肌肉骨骼的變形、監控如帕金森症或糖尿病等疾病、偵測疲勞與傷害風險，或是讓鞋子成為遊戲的輔助設備。

Arm自從推出Flexible Access後，持續依據合作夥伴的需求與回饋，讓此計劃與時俱進。這包括為矽晶圓新創公司與研究機構進行特殊的調整，以便更能迎合他們的特定需求。像Femtosense與邁瑞科技（MemryX）等新創公司就可以立即取用Arm的IP，讓他們在甚至還未取得創投資金之前，就能以比原本更快的進度展開矽晶圓設計。研究人員與學者也可針對他們的專案自由使用相關的商業IP，進行實驗並增加機會。

Arm團隊持續從Flexible Access客戶聽到的另一個回饋，是「需要更多的資源」。我們會定期擴展計劃內的IP範圍，包括最近才剛加入全新的Arm Corstone子系統參考設計，提供預先整合的IP模塊給SoC設計人員，讓他們加快設計腳步，同時減少驗證需求。我們也已擴展實體IP的選項，這意味設計人員可以針對他們晶片的效能部份，進行優化與預測。

SoC設計變得越來越為複雜，但設計過程本身倒不必如此。這個計劃的成果，就是最好的證言：Flexible Access推出第一年內，15％加入計劃的企業已經準備下線製造。

(工商 )