中美貿易協定持續維持，台股26日加權指數開在12,768.92點，呈現小漲，台積電（2330）也小漲1元，開在435.5元，但大立光（3008）、鴻海（2317）、聯發科（2454）股價疲弱，拖累指數向上彈升，指數暫時守住12,770點關卡。

中美貿易停火和新冠肺炎單日確診數下滑，使得市場氣氛樂觀，美國科技股再度拉升，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於-0.21％至1.07％，其中，費半指數最為強勢。

群益期貨副總經理范振鴻指出，美中互嗆，卻不敢卡貿易協定，因為現在終止貿易協定，將造成美股下跌，川普總統很知道什麼該做，什麼不該做，現在喊「美中脫鉤」，可以凝聚反中選民的支持度，但不會真的這麼做，因為美股會下跌，將待川普連任，才可能真的展開「美中脫鉤」。

8月27～28日將舉行全球央行年會，范振鴻認為，聯準會主席鮑爾談話應是偏鴿派，9月16日FOMC是11月3日美國總統選前最後一次，鮑爾也不可能對川普對作，在此一環境下，美股短線上不會大幅度下跌，應是強勢震盪走多。

在台股部分，25日台積電、富邦金等電金權值股獲拉抬，加權指數盤中突破8月20日的長黑K，紓緩台股再破底的壓力，惟大摩降評聯發科評等，對於台股仍將有負面效應，未來仍有賴美股繼續上漲，帶領台股突破區間震盪。

(工商 )