時序入秋，流感季節也即將到來，新北市長侯友宜26日防疫會議指出，今年因為新冠肺炎疫情影響，民眾施打流感的需求量一定會很高，中央雖規定10月開打，但老年、幼兒、第一醫護防疫人員能夠提早打就先打。

侯友宜說，雖然有中央分配的量，衛生局應該要加量採購，尤其國外疫情沒有舒緩，國外疫苗供應量能也要先思考，中央與地方要趕快積極備戰這件事。

侯友宜說，除了準備量能，更要超前部署，流感疫苗寧可早打， 做法要有彈性，包括優先的老人、小孩、醫護與防疫相關人員，一定要做好準備。

(中時 )