秋冬流感疫苗需求恐爆量 侯友宜：優先族群盡早施打 10:242020/08/26 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 秋冬流感疫苗需求恐增，新北市長侯友宜呼籲，優先族群盡早施打。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 時序入秋，流感季節也即將到來，新北市長侯友宜26日防疫會議指出，今年因為新冠肺炎疫情影響，民眾施打流感的需求量一定會很高，中央雖規定10月開打，但老年、幼兒、第一醫護防疫人員能夠提早打就先打。 侯友宜說，雖然有中央分配的量，衛生局應該要加量採購，尤其國外疫情沒有舒緩，國外疫苗供應量能也要先思考，中央與地方要趕快積極備戰這件事。 侯友宜說，除了準備量能，更要超前部署，流感疫苗寧可早打， 做法要有彈性，包括優先的老人、小孩、醫護與防疫相關人員，一定要做好準備。 (中時 ) #流感 #侯友宜 #防疫 #中央 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香港出現全球首宗二次感染 港大研究：疫苗恐要年年打 10:152020/08/25 兩岸 預防秋冬流感攪局 605萬公費疫苗提前10／5開打 15:102020/08/25 生活 新冠肺炎恐秋冬大爆發 陳時中：病毒流感化可能性提高 10:542020/08/25 生活 賴清德批馬英九製造恐慌 侯友宜：中華民國很小要凝聚力量往前走 16:512020/08/24 政治 呂謦煒踢爆綠媒假新聞：德國漢堡市長 認同高危險區入境者「全面普篩」 13:112020/08/25 政治 疫情低谷就快結束 蘇益仁示警：台灣備戰只剩30天 09:532020/08/25 生活 陸疫苗外交 先供湄公河國家 04:102020/08/25 焦點新聞 疫苗報喜 金電傳產同歡 台股登高12758 14:112020/08/25 財經 黃偉哲沒戴口罩挨罰 侯友宜：身為公眾人物要以身作則 15:512020/08/24 政治 培力計畫 幫新二代找回自信 04:102020/08/25 地方新聞 政治熱門新聞 韓國瑜不在高雄就變了？一張淹水圖韓粉全驚呆 高市府回應了 - 政治 兩岸議題「雙英對決」 網友投票出現驚人差距 - 政治 陳其邁就職典禮 滿滿罷韓味 - 政治要聞 - 中國時報 台海開戰哪邊最先被打？前海軍中將驚爆「2離島」 - 政治 他曝蔣介石、蔣經國遺言 勸馬英九三思 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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