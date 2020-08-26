今年受新冠疫情影響，國際匯市震盪加劇，尤其是風險貨幣更呈現大幅貶值。據最新國際投資銀行對於新興市場主要匯率未來3-6個月的綜合看法，獲「加碼」的3大幣別分別為人民幣、南非幣（蘭特）和俄羅斯幣（盧布）。

瑞士銀行（UBS）認為中國疫情減緩明顯、經濟大幅反彈、經常帳順差可能擴大、境內外利差維持高位以及進一步對外開放可望帶來新的資金流入等有利於人民幣，但同時需關注地緣政治風險。

高盛Goldman Sachs（GS）認為南非疲弱的本國基本面、美元偏弱以及南非幣以及該貨幣與全球總經連動密切的特性互為拉扯。在這樣的背景下GS對南非幣審慎樂觀。

匯豐HSBC認為，盧布近期下跌主要是源於地緣政治因素，基本面並無太大變化。因此現在的價格相對便宜，HSBC偏多看待。

大姆哥投顧分析，過去新興市場資本外逃往往伴隨著美元上漲，但今年的新冠疫情卻造成美元下跌與新興市場資本外逃同時發生，這相當罕見。

花旗認為，若美元持續偏弱，再加上疫苗取得進展的正面消息支持，資本或將重回新興市場，此時匯價或將獲得支持，但仍需注意各國差異性。

國人最偏愛的雜幣南非幣，7月底以來南非幣持續疲弱，兌美元匯率下跌逾5%，3月以來許多新興市場開啟降息循環後更讓新興市場貨幣利差交易的優勢褪色，南非幣也不例外。但GS認為南非幣的弱勢仍多歸因於國內因素，例如疲弱的經濟數據、對疫情的管理與結構性問題。即便南非第1季度的經常帳好轉且新增染疫人數也從7月的高峰下滑，產出缺口仍然存在，且預計通膨率仍將低於南非央行的目標，南非央行可能因此會在明年上半年進一步降息至3%的水平。

(時報資訊)